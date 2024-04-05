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Царьград

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В лесах Свердловской области запретили жечь костры и жарить шашлыки

В лесах Свердловской области запретили жечь костры и жарить шашлыки

В регионе официально начался пожароопасный сезонВ Свердловской области начался пожароопасный сезон. Постановление, вводящее ограничения, подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает Департамент информационной политики.

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