Техника ВСУ, уничтоженная в районе населённого пункта Комаровка Курской области силами 106-й воздушно-десантной дивизии и 14-го армейского корпуса.
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Техника ВСУ, уничтоженная в районе населённого пункта Комаровка Курской области силами 106-й воздушно-десантной дивизии и 14-го армейского корпуса.
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