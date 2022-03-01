Шарунас Ясикявичюс: «Не знаем, как далеко может зайти этот человек»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал ситуацию в Украине после победы над «Андоррой».

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