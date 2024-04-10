Весеннее обострение чувства долга. Государственного долга Посчитали, не прослезились Коллективный Запад давно не удивляется, как США умудряются жить не по средствам, но сейчас недружественные страны, похоже, куда больше беспокоит, почему никак не удаётся загнать в долги Россию.
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