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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Константин Генич: «Комментаторы стали богаче после прихода букмекеров. Наверное, меня можно назвать обеспеченным»

Константин Генич: «Комментаторы стали богаче после прихода букмекеров. Наверное, меня можно назвать обеспеченным»

Константин Генич высказался о своем пристрастии к ставкам на спорт. – В других интервью вы много рассказывали про ставки, и у меня по ним всего один вопрос: как дела с зависимостью сейчас? – У меня нет зависимости, ха-ха.

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