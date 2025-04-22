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«Признаем Крым, подарим 20 процентов Украины, вы только подпишите»: Запад во главе с США делает всё, чтобы Россия снова поверила

«Признаем Крым, подарим 20 процентов Украины, вы только подпишите»: Запад во главе с США делает всё, чтобы Россия снова поверила

Так в чём же состоит идея Трампа относительно сделки по урегулированию украинского конфликта? Учитывая все заявления по этому поводу, доносящиеся из Вашингтона, складывается впечатление, что Белый дом допускает один информационный вброс за другим и анализирует реакцию – в том числе, реакцию России и Украины.

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