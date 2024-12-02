В Azur Air опровергли сообщения об «аварийной» посадке самолета в Новосибирске

Cамолет авиакомпании Azur Air, перевозивший более 300 пассажиров из Томска в Пхукет (Таиланд), сел в Новосибирске из-за технической неисправности, передал ТАСС 2 декабря со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.