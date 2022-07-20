Захарова: угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что угрозы со стороны США, в том числе о введении новых антироссийских санкций, лишь укрепляют решимость Москвы продолжать намеченный курс на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что угрозы со стороны США, в том числе о введении новых антироссийских санкций, лишь укрепляют решимость Москвы продолжать намеченный курс на Украине.
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