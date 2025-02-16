Курсы автоэлектрика-диагноста: как стать экспертом в диагностике автомобилей

Современный автомобиль – это сложная система, напичканная электроникой. От правильной работы электронных компонентов зависит практически все: запуск двигателя, работа систем безопасности, комфорт водителя и пассажиров.
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