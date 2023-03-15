ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 марта 2023 года

Энергетический прогноз на шестнадцатое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1044 =Биология является центральной Наукой Мироздания и ключом к понимания всего сущего= Божественное начинает проявляться в земном и, наоборот, земное поднимается к Божественному = В Жизни есть три великих тайны: для рыбы — это вода, для птицы — это воздух, а для человека — он сам = Все живые существа связаны между собой процессами Энергетического обмена и обмена Информацией = Всё имеет очень жёсткую тенденцию: если что-то не выполняет своё предназначение – отмирает = Всё начинается с мыслей! Создайте счастье в голове и оно обязательно станет реальностью = Дороги в даль ведут, но сколько б не было дорог и беспокойных дней, всегда России уголок живёт в Душе моей!= Достоин уважения тот, кто живёт и действует ради своей Души и духовного будущего всего Человечества = "Жила-была ёлочная игрушка.