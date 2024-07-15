«Роснано» досрочно выплатило банкам 80% «исторического» долга с дисконтом 20%

Группа «Роснано» досрочно выплатила банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года «исторического» долга, размер дисконта при погашении составил 20%, пишут «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на представителя группы.
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