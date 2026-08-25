Мерц заявил об угрозе для Германии после находки третьего дрона у аэропорта Лейпцига

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал инцидент с беспилотниками у аэропорта Лейпциг/Галле. По данным Politico, политик заявил, что нападение с использованием дрона в Лейпциге свидетельствует о реальных угрозах, с которыми сталкивается страна.
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