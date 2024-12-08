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Стало известно, куда направлялся покинувший Дамаск Асад

Стало известно, куда направлялся покинувший Дамаск Асад

Nedaa Post: улетевший из Дамаска Асад планировал посетить Москву Покинувший Дамаск на самолете президент Сирии Башар Асад собирался приехать в Москву, сообщает Nedaa Post со ссылкой на израильского чиновника.

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