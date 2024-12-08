Стало известно, куда направлялся покинувший Дамаск Асад

Nedaa Post: улетевший из Дамаска Асад планировал посетить Москву Покинувший Дамаск на самолете президент Сирии Башар Асад собирался приехать в Москву, сообщает Nedaa Post со ссылкой на израильского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии