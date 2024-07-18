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Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск

Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск

Сегодня численность ВС Польши составляет около 200 тыс. военнослужащих. При этом польское руководство до конца текущего года планирует увеличить эту цифру до 220 тыс.

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