Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск

Сегодня численность ВС Польши составляет около 200 тыс. военнослужащих. При этом польское руководство до конца текущего года планирует увеличить эту цифру до 220 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранты разбили голову депутату Матвееву, когда он пытался остановить их драку с русскими парнями в Самаре (ВИДЕО)
- «КНДР запустит ракеты по Америке, США ответят, Россия ударит по Штатам в ответ»: Британцы рассказали как начнется ядерная война
- Командир спецназа «Ахмат» извинился за «недочеченца» заехавшего на пляж в Мариуполе (ВИДЕО)
Свежие комментарии