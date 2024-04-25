В больницы Тульской области в 2023 году прибыли работать 887 врачей

В 2023 году в государственные медицинские учреждения Тульской области прибыли на работу 887 врачей. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Тульской области на 60-м заседании областной Думы рассказал первый заместитель губернатора – председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев, передает корреспондент Тульской службы новостей.