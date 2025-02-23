Белый дом: Трамп уверен, что конфликт на Украине закончится на неделе

REUTERS/Craig Hudson Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов после конференции консерваторов в Мэриленде, заявила, что президент США Дональд Трамп "очень надеется" на разрешение конфликта на Украине в течение недели.
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