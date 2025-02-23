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Белый дом: Трамп уверен, что конфликт на Украине закончится на неделе

Белый дом: Трамп уверен, что конфликт на Украине закончится на неделе

REUTERS/Craig Hudson Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов после конференции консерваторов в Мэриленде, заявила, что президент США Дональд Трамп "очень надеется" на разрешение конфликта на Украине в течение недели.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
МИР? .....   КАК в 2014 году?!!....  А ПОТОМ ПО-НОВОЙ?!!.... Только уже с хорошо обученной и хорошо вооруженной бандой жЫдо-бандэровцев?!!......  А  ВЕДЬ ЦЕЛИ СВО &quot;денацификация&quot; и &quot;демилитаризация&quot; Украины - ЕЩЕ НЕ ДОСТИГНУТЫ!!...
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