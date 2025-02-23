Белый дом: Трамп уверен, что конфликт на Украине закончится на неделе

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лина любимцева

МИР? ..... КАК в 2014 году?!!.... А ПОТОМ ПО-НОВОЙ?!!.... Только уже с хорошо обученной и хорошо вооруженной бандой жЫдо-бандэровцев?!!...... А ВЕДЬ ЦЕЛИ СВО "денацификация" и "демилитаризация" Украины - ЕЩЕ НЕ ДОСТИГНУТЫ!!...