ÁARPI рассказала о своей суперсиле на премьере «Человека-паука»

В MORI CINEMA Кунцево состоялся специальный показ фильма «Человек-паук: Новый день». Мероприятие прошло в рамках проекта WALK OF FAME и собрало гостей из мира кино, музыки и шоу-бизнеса.
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