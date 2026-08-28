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ÁARPI рассказала о своей суперсиле на премьере «Человека-паука»

ÁARPI рассказала о своей суперсиле на премьере «Человека-паука»

В MORI CINEMA Кунцево состоялся специальный показ фильма «Человек-паук: Новый день». Мероприятие прошло в рамках проекта WALK OF FAME и собрало гостей из мира кино, музыки и шоу-бизнеса.

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