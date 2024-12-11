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Депутат Шеремет назвал кощунством отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет назвал кощунством отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения Венгрии остановить боевые действия на Рождество является кощунством.

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Комментарии
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АндрейБорков
Депутат от Крыма раскритиковал Зеленского за отказ от перемирия на Рождество! А интересно знать, в 1941 или 1942 годах депутаты Верховного Совета СССР критиковали Гитлера за то, что он не объявляет перемирие на 1 мая(кстати этот праздник и в фашистской Германии праздновался)? Что у нас за депутаты такие? ИДЕТ ВОЙНА, какие на хер праздники? Тем более удивительно, что эту херню несет депутат от Крыма!!!! Что, больше заняться не чем? Интересно к то в Крыму этого депутата избирал или он, как всегда по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ прошел?
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