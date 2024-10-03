Коррозия, вариатор, тяги, ABS – что ломается у популярной модели Chery

С осени 2020 года в России было продано более 100 тысяч автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max. Версия Max – не более чем рестайлинг начала 2023 года: изменен дизайн, переработан интерьер, расширено оснащение.
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