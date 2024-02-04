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Нурмагомедов поддержал Хизриева и Салихова после турнира UFC Fight Night 235

Нурмагомедов поддержал Хизриева и Салихова после турнира UFC Fight Night 235

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выразил слова поддержки своим соотечественникам Муслиму Салихову и Алиасхабу Хизриеву, которые сегодня неудачным образом завершили поединки на турнире UFC Fight Night 235.

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