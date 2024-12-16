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Лидер демократов в США запросил защиту Нью-Йорка от дронов

Лидер демократов в США запросил защиту Нью-Йорка от дронов

Правительство Соединённых Штатов Америки должно предоставить властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси самые современные технологии для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после того, как над их территорией были замечены неизвестные дроны.

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