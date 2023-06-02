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В США создали приложение для «доносов» на поддерживающих Россию граждан

В США создали приложение для «доносов» на поддерживающих Россию граждан

Журналист Клейтон Моррис рассказал о приложении, которое ворует личные данные украинских граждан и позволяет сообщать о людях, которые поддерживают Россию.

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