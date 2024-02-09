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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 61 миллион Ta...

Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 61 миллион Ta...

Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 61 миллионTake-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за третий квартал финансового года, относящийся к периоду с октября 2023 года по декабрь 2023 года, в дополнение к обновленным данным о продажах Grand Theft Auto V, Red… источник.

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