Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 61 миллион Ta...

Grand Theft Auto V продана тиражом более 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 61 миллионTake-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за третий квартал финансового года, относящийся к периоду с октября 2023 года по декабрь 2023 года, в дополнение к обновленным данным о продажах Grand Theft Auto V, Red… источник.