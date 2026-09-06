Уиткофф оценил итоги переговоров в Москве и Киеве 5-6 сентября

5-6 сентября представители США, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, провели переговоры в Москве и Киеве, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
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