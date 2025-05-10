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В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 19%

О ходе реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, ремонта многоквартирных домов и гидротехнических сооружений доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

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