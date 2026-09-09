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Регионы России

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«Яндекс» ввел бейдж «Надежный бизнес» в поисковой выдаче

«Яндекс» ввел бейдж «Надежный бизнес» в поисковой выдаче

«Яндекс» запустил новый бейдж «Надежный бизнес» в результатах поисковой выдачи, который появляется рядом со ссылкой на сайт компании.

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