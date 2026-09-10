Агент Олейникова объяснил, почему футболист не перешел в «Рубин», несмотря на фото с футболкой казанцев

Роберт Тунян, агент новичка ЦСКА Ивана Олейникова, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, почему футболист в итоге не перешел в «Рубин», хотя ранее побывал в расположении казанского клуба и позировал с его футболкой.
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