Агент Олейникова объяснил, почему футболист не перешел в «Рубин», несмотря на фото с футболкой казанцев

Роберт Тунян, агент новичка ЦСКА Ивана Олейникова, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, почему футболист в итоге не перешел в «Рубин», хотя ранее побывал в расположении казанского клуба и позировал с его футболкой.