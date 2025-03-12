Переговоры с Украиной оценили словами «Трамп поставил Зеленского на место»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на долгосрочное мирное соглашение по Украине.