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Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин

Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин

Более 45% пользователей портала mos.ru, указавших в своем личном кабинете пол — это мужчины. Цифровая экосистема столицы помогает им заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе, решать бытовые вопросы, оплачивать счета и многое другое.

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