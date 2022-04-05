Российским связистам удалось сорвать планы ВСУ по переброске войск

А наши связисты смогли перехватить переговоры и сорвали планы противника о переброске отрядов. Службу в режиме особой секретности эти войска несут круглосуточно, буквально не давая шансов войскам ВСУ совершить незамеченным ни единого действия.
А наши связисты смогли перехватить переговоры и сорвали планы противника о переброске отрядов. Службу в режиме особой секретности эти войска несут круглосуточно, буквально не давая шансов войскам ВСУ совершить незамеченным ни единого действия.
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