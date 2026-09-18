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Онколог назвал признаки рака кожи, которые можно спутать с прыщами

Онколог назвал признаки рака кожи, которые можно спутать с прыщами

Врач-онколог предупредил, что некоторые виды рака кожи на ранних стадиях могут выглядеть как обычный прыщ – или просто ранка.

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