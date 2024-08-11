Православный календарь на сентябрь 2024 года: даты праздников и факты

РИА Новости/Антон Вергун В первый осенний месяц в календаре Русской православной церкви несколько больших праздников, среди которых Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
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