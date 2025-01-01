Фицо: остановка транзита газа через Украину будет иметь последствия для ЕС

REUTERS/Gleb Garanich Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*.
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