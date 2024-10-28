В ГД предложили обеспечивать детей из малоимущих семей спортивной формой

Законопроект, которым предлагается обеспечивать за счет бюджетных средств детей-сирот, детей из многодетных или малоимущих семей спортивной формой внесет в ГД зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся у них документ.