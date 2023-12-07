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Ноябряне могут помочь бездомным животным

Ноябряне могут помочь бездомным животным

Волонтёрам фонда «Право на жизнь» требуется поддержка неравнодушных ноябрян. Из-за школьных «актировок» и грядущих новогодних выходных пищевых отходов из столовых, которыми кормится большая часть хвостатых подопечных, станет не хватать.

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