Ноябряне могут помочь бездомным животным

Волонтёрам фонда «Право на жизнь» требуется поддержка неравнодушных ноябрян. Из-за школьных «актировок» и грядущих новогодних выходных пищевых отходов из столовых, которыми кормится большая часть хвостатых подопечных, станет не хватать.
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