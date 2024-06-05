Хотелось бы порекомендовать недавно назначенному министру обороны одну важную вещь, которая может существенно оздоровить ситуацию в войсках.
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Хотелось бы порекомендовать недавно назначенному министру обороны одну важную вещь, которая может существенно оздоровить ситуацию в войсках.
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