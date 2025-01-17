Кубанский депутат стал участником документального фильма про Сочи

СОЧИ, 17 января, ФедералПресс. Депутата Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян «Единая Россия» сняли в документальном фильме «Светлые очи города Сочи», который рассказывает о духовности, православных традициях и стойкости жителей курортного города.
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