Еще одно жестокое убийство, совершенное в России в октябре: женатый мужчина убил свою любовницу и расчленил труп

Еще одно жестокое убийство, совершенное в России в октябре: женатый мужчина убил свою любовницу и расчленил трупВ Тольятти 54-летний местный житель задержан после убийства и расчленения 55-летней женщины.
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