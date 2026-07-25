«Ман Сити» готов предложить «Лейпцигу» 100 млн евро за Диоманде (Филипп Хинце)

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« Манчестер Сити » может вступить в борьбу за трансфер Яна Диоманде . Английский клуб устно обозначил, что готов предложить 100 миллионов евро за вингера « РБ Лейпциг », сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце.