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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» готов предложить «Лейпцигу» 100 млн евро за Диоманде (Филипп Хинце)

« Манчестер Сити » может вступить в борьбу за трансфер  Яна Диоманде . Английский клуб устно обозначил, что готов предложить 100 миллионов евро за вингера « РБ Лейпциг », сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце.

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