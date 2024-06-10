За что держатся пилоты

Конечно, я говорю о кабине самолета. Вариантов не так много: управление дроссельной заслонкой (рычаг управления двигателем), подлокотники, а в особых случаях различные рычаги, а также собственно органы управления самолетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии