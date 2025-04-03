Жена шоумена Гарика Харламова опубликовала редкое фото с сестрой Анной Ковальчук

Жена шоумена Гарика Харламова снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет. Артистка Катерина Харламова поделилась в Instagram кадрами с семейной фотосессии со звездой "Тайн следствия" Анной Ковальчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии