Водитель челябинской маршрутки Зикруло придумал, как разбогатеть на пассажирах

Мигрант просил перечислять деньги за проезд на свою личную банковскую карту.В маршрутном такси №19 активисты "Русской Общины" совместно с организацией "Народный контроль" столкнулись с вопиющим нарушением законодательства.
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