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Царьград

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    Сноубордисты это вообще угроза на горнолыжном склоне, особенно сидящие посреди.Мужчина потерял п...
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Водитель челябинской маршрутки Зикруло придумал, как разбогатеть на пассажирах

Водитель челябинской маршрутки Зикруло придумал, как разбогатеть на пассажирах

Мигрант просил перечислять деньги за проезд на свою личную банковскую карту.В маршрутном такси №19 активисты "Русской Общины" совместно с организацией "Народный контроль" столкнулись с вопиющим нарушением законодательства.

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