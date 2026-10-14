Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-жене замглавы исполкома

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» В Верховном суде РТ рассмотрели жалобу на приговор по делу о вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева.
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