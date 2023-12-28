Скрины записей сотрудников российского государственного учреждения пестрят желто-голубыми флажками, обвинениями России, оскорблениями в адрес президента РФ, пожеланиями распада страны

Александр Веревкин

Это они, учёные РАН, создали комитет по лженауке, который шельмует и обгаживает любую свежую научную идею, это они выпестовали уродов "антропогенеза", изолгали нашу историю, культуру, науку. Правильно про них сказал покойный академик и математик Владимир Иванович Говоров: "Учёные, - из говна печёные!" Очень верное и справедливое определение! Эту иудину корчму давно пора разогнать ссаной тряпкой по чуланам, чтоб сидели как мыши и не выползали на свет!