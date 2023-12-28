Скрины записей сотрудников российского государственного учреждения пестрят желто-голубыми флажками, обвинениями России, оскорблениями в адрес президента РФ, пожеланиями распада страны

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Комментарии
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Александр Веревкин
Это они, учёные РАН, создали комитет по лженауке, который шельмует и обгаживает любую свежую научную идею, это они выпестовали уродов &quot;антропогенеза&quot;, изолгали нашу историю, культуру, науку. Правильно про них сказал покойный академик и математик Владимир Иванович Говоров: &quot;Учёные, - из говна печёные!&quot; Очень верное и справедливое определение! Эту иудину корчму давно пора разогнать ссаной тряпкой по чуланам, чтоб сидели как мыши и не выползали на свет!
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31 мин.
Александр Веревкин
Рискну назвать: Gдовская корчма!))))))))))
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27 мин.
Андрей Сапожников
Вся РАН столько лет смотрела на Запад&quot; виляя хвостом&quot; в ожидании сладкой косточки, что совсем перестала обращать внимание на собственный народ.
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4 мин.

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