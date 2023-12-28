Скрины записей сотрудников российского государственного учреждения пестрят желто-голубыми флажками, обвинениями России, оскорблениями в адрес президента РФ, пожеланиями распада страны

Политнавигатор Институт философии РАН «заслужил» бюсты Бандеры и Шухевича на парадном входе В рамках дискуссии, развернувшейся в связи с увольнением ученого-патриота Анатолия Черняева из Института философии (ИФ) РАН, опубликован доклад по поводу содержания соцсетей сотрудников этого института.
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