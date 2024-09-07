В Барнауле сменился главный "речник" на фоне рекордных цифр по перевозке грузов

Роман Сапронов возглавил Барнаульский район водных путей и судоходства Новым начальником Барнаульского района водных путей и судоходства стал Роман Сапронов, ранее возглавлявший Астраханский район гидротехнических сооружений и судоходства.
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