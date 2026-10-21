Леа Руж[1] Ни для кого не секрет, что многие люди смотрят на коммунизм через призму советской фантастики и видят так, как его в своё время нарисовали или Ефремов, или Стругацкие.
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АфтЫр, это для кого вы столько написали? Вам не нравится произведения Ефремого, Казанцева, Стругацких - не читайте ,но и другим мозги не компостируйте.