UFC скоро может вернуться в Россию

По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, сильнейшая ММА-лига мира не только рассматривает возможность своего возвращения на российский рынок, но и активно работает в этом направлении.
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