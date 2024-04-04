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Первый пошёл. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Первый пошёл. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Судя по всему, то о чем предупреждали некоторые эксперты, все же произошло. Самолет рейса Москва - Баку сверкнул в небе своим белоснежным крылом, и унес на своем борту бизнесмена, музыканта, мецената и много кого еще чего, Эмина Агаларова в солнечный Азербайджан.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Бедняги, как они без России, на островах, будут жить со своими миллиардами! Может, страховка поправит их дела.
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8 час.
Tania Еременко
ТюРМа!
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5 час.
В
Владимир
Почему мы до сих пор терпим миллиардеров, вредящим Росси не меньше террористов.
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4 час.

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