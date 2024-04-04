Первый пошёл. Собственники "Крокус Сити Холл" миллиардеры Агаларовы начинают по одному исчезать из России

Судя по всему, то о чем предупреждали некоторые эксперты, все же произошло. Самолет рейса Москва - Баку сверкнул в небе своим белоснежным крылом, и унес на своем борту бизнесмена, музыканта, мецената и много кого еще чего, Эмина Агаларова в солнечный Азербайджан.
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