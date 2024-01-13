Запад вновь объединился для лицемерных обвинений РФ

США, Британия, Франция, Япония, Мальта, Южная Корея, Словения и Украина обвинили Россию в том, что она «делает мир опаснее», потому что якобы закупает боеприпасы у КНДР, не соблюдает санкции и злоупотребляет своим местом в СБ ООН.