Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Запад вновь объединился для лицемерных обвинений РФ

Запад вновь объединился для лицемерных обвинений РФ

США, Британия, Франция, Япония, Мальта, Южная Корея, Словения и Украина обвинили Россию в том, что она «делает мир опаснее», потому что якобы закупает боеприпасы у КНДР, не соблюдает санкции и злоупотребляет своим местом в СБ ООН.

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