В России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭ

rabotnikyПолитикаВ России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭВ России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭ Маргарита АлексеенкоРоссийскую систему образования ожидают серьезные перемены.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinИ опять "поэтапно", и опять "постепенно", и опять "в период до 2023 года"! Почему не до 2043 года? Ну согласились уже, что это фуфло (ЕГЭ) надо отменять, так что тянуть? Нужен, нужен Петр Великий, который в свое время одним свои словом постановил, что Новый Год праздновать "1 генваря". И таки на этом все! Почему нельзя отменить омерзительный ЕГЭ одним указом? Наверное, потому, что нужен Петр Великий.Комментировать
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