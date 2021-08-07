rabotniky

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В России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭ

В России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭ

В России делают «первые шаги» к отмене ЕГЭ Маргарита АлексеенкоРоссийскую систему образования ожидают серьезные перемены.

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Nikolai Baranixin
И опять "поэтапно", и опять "постепенно", и опять "в период до 2023 года"! Почему не до 2043 года? Ну согласились уже, что это фуфло (ЕГЭ) надо отменять, так что тянуть? Нужен, нужен Петр Великий, который в свое время одним свои словом постановил, что Новый Год праздновать "1 генваря". И таки на этом все! Почему нельзя отменить омерзительный ЕГЭ одним указом? Наверное, потому, что нужен Петр Великий.

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